سياسي مستقل: تشكيل الحكومة الجديدة سيتم هذا الشهر

اكد السياسي المستقل محمود الحياني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة ستشكل خلال الشهر الجاري بجميع تفاصيلها القانونية والدستورية.

وقال الحياني في حديث لـ/ المعلومة /، إن "الحزبين الكرديين لن يتأخروا في الاتفاق على مرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية الذي يتوقف عليه الوضع العام حاليا".

وأضاف، أن "هنالك اجماعاً دولياً كبيراً داعم لتشكيل الحكومة الجديدة حسب الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الانسداد السياسي الخطير الذي يواجهه العراق الان".

وتابع، أن "نهاية السنة الجارية سيتوقف الانفاق المالي وهذه مشكلة كبيرة نبه بها مجلس الامن الدولي خلال جلسته التي عقدت يوم أمس وتفادي مواجهتها من خلال المضي في تشكيل حكومة كاملة الصلاحية".

وكانت الممثلة الأممية لدى العراق جينين بلاسخارت، قد قالت يوم أمس خلال جلسة الامن الدولي أن "تشكيل الحكومة يمثل الخطوة الأولى للخروج من الأزمة السياسية الراهنة"، محذرة "من توقف الانفاق الحكومي بالعراق في 2023 في حال عدم اقرار موازنة للبلاد".