لمناقشة ثلاث ملفات..البرلمان سيستضيف السكرتير الشخصي لرئيس الحكومة

أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب ياسر اسكندر، أن البرلمان سيستضيف السكرتير الشخصي لرئيس حكومة تصريف الاعمال.

وقال وتوت في بيان إن "الاجراءات كاملة لاعادة المفسوخة عقودهم من الداخلية وبانتظار المالية لاطلاق باقي المبالغ المتبقية لاعادة الضباط والمراتب"، مبينا أن "يوم غد ستكون استضافة للسكرتير الشخصي لرئيس الوزراء".

وأوضح أن الاستضافة ستخصص "لمناقشة ملف الفاحصين على ملاك وزارة الدفاع وكذلك المطرودين والهاربين منهم"، مبينا أن "اجتماعا سيعقد مساء اليوم مع رئيس اركان الجيش".