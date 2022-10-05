رئاسة البرلمان تصدر جملة توصيات بشأن تداعيات انهيار بناية الكرادة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، مع عدة لجان برلمانية تداعيات حادثة انهيار بناية المختبر الوطني في منطقة الكرادة وسط بغداد، فيما طالب بكشف المقصّرين وتعويض الضحايا.

وقال مكتب المندلاوي في بيان إن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعاً مشتركاً لعددٍ من اللجان النيابية والمتمثلة بـ (الخدمات والاعمار، النزاهة، الاستثمار)، باستضافة كلاً من أمين بغداد ورئيس هيئة استثمار بغداد وممثلين عن وزارة الصحة وبلدية الكرادة؛ لبحث تداعيات انهيار بناية المختبر الذي ذهب ضحيته عددٌ من المواطنين".

ودعا المندلاوي، وفق البيان، إلى "إلى الإسراع بتعويض ضحايا حادثة انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة ومتابعة أحوال الجرحى، وإحالة جميع المقصرين للقضاء بأسرع وقت ممكن"، مثنياً على "الجهود الجبّارة التي بذلها الدفاع المدني والجهات الساندة من حشد شعبي وبلدية وبقية الجهات المعنية".

وأوضح، أن "هدف الاجتماع يأتي للوقوع على حيثيات الحادث المأساوي، وكشف الجهات المقصّرة".

وجرى خلال الاجتماع أيضاً، "بحث سبل إيجاد آليات تشريعية رقابية مناسبة للتشديد في تفاصيل إجازات البناء الممنوحة ورقابة الأبنية ولجان الكشف الهندسي وغيرها". كما جرى "الاستماع إلى تساؤلات أعضاء اللجان المعنية وإجابات المسؤولين التنفيذين عنها.

وتمخض عن الاجتماع، بحسب البيان، "جملة من التوصيات بينها تشكيل لجنة تحقيقية نيابية مشتركة تضمّ لجان (النزاهة، والاستثمار، والصحة والقانونية، والخدمات) وتقديم نتائج التحقيق خلال جلسة نيابية علنية، وكذلك الإسراع بإحالة جميع الجهات المقصّرة إلى القضاء وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، فضلا عن تعويض المتضررين بأسرع وقت ممكن".