كتائب حزب الله: نمد يد العون لادارة قناة الرابعة لاعادة بثها من جديد

أعلنت كتائب حزب الله، الأربعاء، تحركها لمد يد العون الى إدارة قناة الرابعة من اجل إعادة بثها من جديد، مؤكدة ان الاشكال في الأداء الإعلامي من مؤسسة ما بالإمكان معالجته بالطرق القانونية او التسويات المهنية.

وذكر بيان للكتائب ان "المؤسسات الإعلامية العراقية التي تعمل بمهنية وجد لوأد الفتن، وخَلق توازن في جو التعددية الإعلامية، ينبغي دعمها وتشجيعها خدمة للصالح العام".

وأضاف ان "في حال حصول إشكال في الأداء الإعلامي من مؤسسة ما بحق طرف آخر، فينبغي معالجته بالطرق القانونية، أو التسويات المهنية، إكراما لما تقدمه هذه المؤسسات من دور إيجابي في حفظ المجتمع العراقي".

واكد ان "الكتائب تمد يد العون إلى إدارة (قناة الرابعة الفضائية) من أجل عودة بثها من جديد، ولتعزيز الإعلام الحر والمهني خدمة للعراق وأهله".