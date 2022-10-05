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الحشد الشعبي ينتشر بمسافة 30 كم في حوض نهر ديالى


اكد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الاربعاء، اكمال خطة الانتشار الامني في حوض نهر ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" خطة اعادة الانتشار الامني في حوض نهر ديالى ضمن الجزء الشمالي الشرقي لمحافظة ديالى والذي يمتد لاكثر من 30كم اكملت بمراحلها الثلاثة  والتي جرت باشراف مباشر من قبل قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي".

واضاف،ان" اعادة الانتشار ستؤمن مناطق زراعية واسعة ضمن حدود قضاء المقدادية وناحية المنصورية وتمنع اي نشاط لخلايا داعش الارهابي التي استغلت جغرافية ضفاف نهر ديالى في الاختباء وشن الهجمات الارهابية".

واشار الى ان" خطة اعادة الانتشار هي الاكبر بعد 2003 وتم انجازها خلال اقل من اسبوع".

وتشهد ديالى خروقات امنية متكررة بين فترة واخرى بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي"

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