الحرائق في العراق.. تسجيل 50 حريقاً خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 50 حريقاً خلال 24 ساعة في عموم العراق.

وقالت المديرية في بيان ان "وزارة الداخلية وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي مديرية الدفاع المدني احصت واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات".

وأضافت أن "عدد حوادث الحريق بلغت (50) حادث حريق"، مشيرة الى "عدم تسجيل وفيات أو إصابات بشرية نتيجة الحوادث". ولفت بيان المديرية الى أن "واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت (1) واجب".