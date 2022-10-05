الشيخ همام حمودي والمشهداني يدعوان لسرعة تشكيل الحكومة وشن حرب على الفساد

استقبل الشيخ همام رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بمكتبه اليوم السيد محمود المشهداني، القيادي بتحالف عزم ورئيس لجنة الاوقاف النيابية، وبحثا تطورات المشهد السياسي ومخرجات الحوارات الدائرة.

ودعا الطرفان الى الاسراع بتشكيل الحكومة في ضوء برنامج رصين تتصدر اولوياته تقديم الخدمات للمواطنين، وشن حرب على الفساد في مؤسسات الدولة وعلى مختلف المستويات، والنظر بمسؤولية وجدية في المطالب الشعبية، وحسم الملفات العالقة خاصة ماتعلق بالمشاريع المتعثرة.