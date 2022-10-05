القبض على "أبو جندل" الذي شغل منصب عسكري قاطع القيارة والانبار بداعش الإرهابي

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، القاء القبض على الإرهابي المكنى أبو جندل العسكري في قاطع القيارة بداعش الاجرامي.

وذكر رسول في بيان انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي تؤكد على متابعة الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية جاءت بعد مُتابعة استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي ايمن لطيف المرعاوي المُكنى " أبو جندل "".

وأضاف ان "الإرهابي قد شغل منصب عسكري قاطع القيارة سابقًا والأمني العام لما تُعرف بولاية الأنبار حاليًا، حيث نصب رجال العمليات الخاصة كمين مُحكم تمكنوا فيه من إلقاء القبض على هذا الإرهابـي عند أرساله لمحافظة صلاح الدين لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية"