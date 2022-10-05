بلاسخارت: التظاهرات الأخيرة لم تكن سلمية وأوضاع العراق الأمنية هشة

أكدت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، الثلاثاء، أن: التظاهرات الأخيرة لم تكن سلمية، محذرة من أن أوضاع العراق الأمنية مازالت هشة.

وقالت بلاسخارت في احاطة أمام الأمم المتحدة إن "لا شيء يبرر العنف في العراق وينبغي الركون للحوار لإنهاء الأزمة الراهنة"، محذرة من أن "الاشتباكات المسلحة في البصرة دليل على هشاشة الوضع الأمني بالعراق".

وأضافت، أن "التظاهرات الأخيرة لم تكن سلمية الا أن قوات الأمن العراقية أثبتت ضبط النفس في تظاهرات ذكرى تشرين".