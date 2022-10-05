الأخبار

بلاسخارت: الكرد لم يتفقوا على مرشح لرئاسة الجمهورية لغاية الان


أكدت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، الثلاثاء، أن القوى السياسية الكردية لم تحسم أزمة مرشح رئاسة الجمهورية لغاية الان.

وقالت بلاسخارت في احاطة أمام الأمم المتحدة إن "الخلافات السياسية سادت على لغة الحوار وأكدنا ضرورة التهدئة واحترام الدستور في العراق".

وأضافت، أن "الخلافات السياسية في العراق آثرت على المواطنين لأنه لا يمكن التكهن بنهايتها"، مؤكدة أن "الاكراد لم يتفقوا على مرشح لرئاسة الجمهورية لغاية اليوم".

ودعت الى "ضرورة انخراط قادة العراق في الحوار من اجل إبعاد البلاد عن الفوضى العارمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بلاسخارت: التظاهرات الأخيرة لم تكن سلمية وأوضاع العراق الأمنية هشة
بلاسخارت: الكرد لم يتفقوا على مرشح لرئاسة الجمهورية لغاية الان
مقدمة نارية لاحمد ملا طلال هاجم بها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
الزميل اسعد البصري في برنامجه الشيق يتحدث اما الاقتتال الشيعي الشيعي او الكاظمي
مجاميع منفلتة تحصار منزل الاعلامي في قناة الرابعة عزوان جاسم
"هذا هدفها".. الكشف عن الجهات الواقفة وراء الاحداث الاخيرة في الجنوب
رفض تركماني لزج ملف كركوك بالمفاوضات السياسية
مطالبات كردية جديدة بالكشف عن عائدات المنافذ في الإقليم
الكاظمي منتقدا الصدر : اتباعه استخدموا السلاح والعنف في العراق
النائب احمد الموسوي مغردا: الكاظمي سيحرق العراق كما فعلها قبله جرذ العوجة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك