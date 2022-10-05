بلاسخارت: الكرد لم يتفقوا على مرشح لرئاسة الجمهورية لغاية الان

أكدت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، الثلاثاء، أن القوى السياسية الكردية لم تحسم أزمة مرشح رئاسة الجمهورية لغاية الان.

وقالت بلاسخارت في احاطة أمام الأمم المتحدة إن "الخلافات السياسية سادت على لغة الحوار وأكدنا ضرورة التهدئة واحترام الدستور في العراق".

وأضافت، أن "الخلافات السياسية في العراق آثرت على المواطنين لأنه لا يمكن التكهن بنهايتها"، مؤكدة أن "الاكراد لم يتفقوا على مرشح لرئاسة الجمهورية لغاية اليوم".

ودعت الى "ضرورة انخراط قادة العراق في الحوار من اجل إبعاد البلاد عن الفوضى العارمة".