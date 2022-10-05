"هذا هدفها".. الكشف عن الجهات الواقفة وراء الاحداث الاخيرة في الجنوب

اكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين، اليوم الثلاثاء، أن "الجماعات المنفلتة" التي خرجت يوم أمس في البصرة وذي قار مدفوعة الثمن وتريد حرق الجنوب.

وقال حسين في حديث لـ /المعلومة /، إن "هنالك جهات تريد تأجيج الوضع في محافظات الجنوب فقط وتدفع بجماعات منفلته من أجل التخريب والحرق في مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن "المسؤول الأول عن الخروقات والأزمات التي تحدث حاليا هو رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالي مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "الجماعات التي خرجت يوم أمس في البصرة تدفع بها جهات خارجية وداخلية من اجل تهديد السلم الأهلي والمجتمعي"، داعيا إلى أنه "يجب التصدي لها لعدم تكرار الترهيب والتخريب الذي حدث يوم أمس".

وتابع، أن " أن هنالك قنوات اعلامية مضللة للشباب العراقي تعمل على تحريف الاحداث وتأجيج الأوضاع في مدن الجنوب فقط بأدوات خارجية خبيثة يجب الحذر منها".

وأشار إلى أنه "نلاحظ تركيز التظاهرات ينصب على مدن الجنوب ولا يسمح بالتظاهر في المدن الغربية وشمال العراق، فيما اكد أن الجهات الخارجية تستخدم محافظات جنوب العراق كمحرقة للشباب الجنوبي".

وخرجت يوم أمس مجموعات منفلته من الملثمين، تدعي التظاهر في حين انها قامت في الاعتداء على القوات الأمنية وحرق عدد من مؤسسات المحافظة، وهذا ما أدى إلى قيام القوات الأمنية بفرض الحظر الشامل من أجل السيطرة على الوضع الأمني والحفاظ على السلم الأهلي