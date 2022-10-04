رفض تركماني لزج ملف كركوك بالمفاوضات السياسية

أبدى القيادي التركماني نجاة حسين، الثلاثاء، رفض المكون التركماني لزج قضية محافظة كركوك بالخلافات السياسية.

وقال حسين في حديث ل/المعلومة/، إن "التركمان يرفضون زج كركوك بالخلاف السياسي والمفاوضات بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على منصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "التركمان تعرضوا للظلم والتهميش طوال العقود الماضية، واصبح لزاما انصافهم في المرحلة الحالية من خلال إعادة النظر بمنصب محافظ كركوك الذي بقي من حصة الكرد والعرب فقط".

وأشار حسين إلى أنه "من الانصاف ان يشغل منصب محافظ كركوك شخصية تركمانية، كون المكون يشكل نسبة كبيرة من سكان المدينة ولهم الحق بإدارتها".