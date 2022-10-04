مدير الدفاع المدني يكشف تفاصيل جديدة لـ"المبنى المنهار" وسط بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة تخص حادثة انهيار بناية المختبر الطبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت انقاذ 13 شخصاً من المبنى.

وقال مدير مديرية الدفاع المدني كاظم بوهان في حديث صحفي، إن "فرقنا تمكنت من انقاذ 13 مواطناً من الذين كانوا متواجدين داخل البناية لحظة الانهيار، وجميعهم بصحة جيدة"، مبينا أن "الفرق كانت على مدار 3 ايام مع كوادر الحشد الشعبي، والذين قدموا لنا كل العون ماديا وبشريا".

وأضاف، أن "كمية الانقاض قدرت بـ15 الف طن من الكتل الكونكريتية الكبيرة وحديد التسليح"، مشيرا الى أن "هذا الحادث كان تحدياً صعباً للغاية، وعملية الانقاذ صعبة جداً".

وأشار بوهان الى، أن "الضحايا كانوا في الاربعة الامتار الاخيرة من الانهيار"، مبينا انه "كنا نامل ان نجد منفذ نستطيع من خلاله أنقاذ وانتشال الجثث الاخرى أسرع وقت، لكن الطبقات التصقت ببعضها وكانت جبلا من الصخور".

وبين مدير مديرية الدفاع المدني، ان "هذه الحادثة ربما دقت ناقوس الخطر وفتحت افاقا جديدة، وعلينا ان نتحسب و نخشى ونبادر في كل ما يمكن لمراجعة كل ما يتصل بالبنايات متعددة الطوابق"، داعياً "الاجهزة المعنية عدم مواكبة جشع المستثمرين".

وتعرضت بناية المختبر الطبي في منطقة الكرادة التي فتحت قبل عامين، وسط العاصمة بغداد، في وقت سابق، الى انهيار مفاجى، فيما كشف بعض المهندسين أسباب الانهيار، عازين ذلك الى بسبب هيكل البناء وعدم توفر الشروط الصحيحة للتوسعة.