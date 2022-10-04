محافظ ذي قار يعلن القبض على الممول الرئيس لاعمال الشغب

أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب يوم امس.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان انه "تم القاء القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب يوم أمس"

وأضاف انه "بعد الحصول على مقاطع فيديو وهو يوزع اموال ويحرض على حرق مبنى المحافظة".