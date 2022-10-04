الاعلام الامني: عناصر مندسة تحرق كرفانات تابعة لمبنى مجلس محافظة ذي قار وتعتدي على القوات الامنية

أكدت خلية الإعلام الأمني، أن مجموعة مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين اقدمت على حرق كرفانات لمبنى مجلس محافظة ذي قار.

وذكرت الخلية في بيان، أن "القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، الا ان هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل في محافظة ذي قار".

وأضاف أن "عناصر ضالة أقدمت على حرق كرفانات تابعة لمبنى مجلس المحافظة وتدمير وحرق الممتلكات العامة وهذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه القانون".

وتابع البيان: "نجدد دعوتنا لجميع المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة".

وكانت مصادر اعلامية قد تحدثت عن اصابة عدد من الضباط والمنتسبين في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية نتيجة قيام بعض المخربين المقنعين باعمال اجرامية من خلال محاولتهم لحرق مبنى محافظة ذي قار ووصل عدد المصابين من القوات الامنية الى 25 ما بين ضابط ومنتسب والصور ادناه مدى الاصابات التي تعرض لها الابطال من منتسبي الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية