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فرض حظر للتجوال في ذي قار بسبب اعمال التخريب والشغب في المحافظة


قررت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، فرض حظر للتجوال في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ ذي قار محمد هادي يعقد اجتماعا امنيا مع مدير الأمن الوطني وقائد عمليات سومر للتعامل مع الوضع الأمني في ذي قار بحزم مع دعم أهالي المحافظة لإيقاف فوضى هذه المجاميع المنفلته".

وأضاف البيان أن "نتائج الاجتماع اصدار عدة أوامر وهي قائد شرطة ذي قار يوجه بحظر التجوال واعتقال المجاميع الملثمة التي حاولت حرق الدوائر الحكومية اليوم".

ونقل البيان عن قائد شرطة ذي قار قوله، "وجهنا بالتعامل السلمي ولم نستخدم الرصاص الحي، ولكننا سنعتقل كل من اعتدى على القوات الامنية اليوم".

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