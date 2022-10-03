سوريا تسلم العراق 50 سجينا بينهم مطلوبين عبر منفذ ربيعة في نينوى

كشف مصدر أمني، الاثنين، أن القوات الأمنية العراقية تسلمت 50 سجينا ممن هربوا الى العمق السوري ابان معارك التحرير.

وقال المصدر في تصريح ل /المعلومة/ ان "القوات السورية سلمت القوات الامنية العراقية في منفذ ربيعة بمحافظة نينوى 50 سجينا بينهم مطلوبين هربوا من معارك التحرير ضد عناصر عصابات داعش".

واضاف، أن "القوات السورية نقلت الموقفين من سجن (غويران) وسلمتهم الى القوات الامنية ضمن خطة جرى الاتفاق عليها بين الجانب السوري والعراقي لتسليم المطلوبين للقوات الامنية في السجون السورية كونهم صادر بحقهم اوامر قبض واعتقال لارتكابهم جرائم قتل بحق منتسبي القوات الامنية والمواطنين".

يشار الى ان مدن الانبار شهدت خلال الفترة الماضية وصول العشرات من اسر داعش الارهابي بعد نقلهم من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.