الفريجي يعلن تأمين احدى مناطق كركوك ويدعو اهلها الى العودة

اعلن قائد عمليات المقر المسيطر كركوك، علي الفريجي، اليوم الاثنين، تأمين احدى مناطق المحافظة، فيما دعا اهاليها الى للعودة.

وقال الفريق الفريجي، في بيان “عندما نعاهد فأننا نفي بعهدنا، وان منطقة تسمى ( خراب الروت ) كان اهلها مهجرين منذ عام ٢٠١٤، والتقينا بهم وعاهدناهم على ان نأمن القطعات العسكرية لعودتهم خلال ١٥ يوم”.

واضاف “وفينا بالعهد وقواتنا تتمركز بالمنطقة المذكورة والاهالي يعودون، و سندعم جميع المهجرين للعودة الى بيوتهم ومناطقهم وهذه دعوة لجميع المهجرين من كركوك للعودة الى مناطقهم وزراعة اراضيهم اذا لم يكونوا مطلوبين للقانون”.