الحشد الشعبي يدمر مواقع ارتكاز لـ"داعش" الارهابي في صحراء الأنبار

أفاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الاثنين، بتدمير خمسة مواقع ارتكاز انشأت حديثا لبقايا عصابات داعش الاجرامية بعملية اقتحام مناطق صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر إن "قوة امنية من الحشد الشعبي نفذت عملية اقتحام استهدفت مناطق صحراء منطقة الرمانة بقضاء القائم غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود مواقع ارتكاز سرية تم انشاءها حديثا من قبل بقايا خلايا ارهابي داعش لاستخدامها بعمليات الاختفاء وخزن المؤون والاسلحة ".

واضاف المصدر ان" العملية اسفرت عن تدمير 5 مواقع ارتكاز للتنظيم الاجرامي، فضلا عن الاستيلاء على اسلحة متنوعة وملابس واجهزة اتصال"، مبينا ان" عملية اقتحام المواقع المستهدفة جاءت ضمن خطة قيادات الحشد الشعبي تطهير كافة مناطق صحراء الانبار الغربية من بقايا التنظيم الاجرامي ومصادرة أسلحتهم".

وأشار الى ان "وحدة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوة المقتحمة".