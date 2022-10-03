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النائب علي تركي : الحكومة الحالية فاقمت مشاكل الشعب


اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي ، اليوم الاثنين، أن حكومة تصريف الاعمال الحالية لم تحل مشاكل أي من الملفات الاقتصادية الاجتماعية والامنية التي تصب في مصلحة الشعب.

وقال تركي في حديث لـ /المعلومة /، إن "الكاظمي لم يعمل على فرض سيطرته على المنافذ الحدودية المخترقة التي يخسر العراق فيها ملاين الدولارات جراء استمرار الخروقات"، مؤكدا أن "هنالك العديد من المنافذ المسجلة و الوهمية لا تسيطر عليها الحكومة الحالية لغاية الان".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية اعتمدت بشكل أساسي على فائض ارتفاع اسعار النفط لكي تصدر نفسها في مرحلة النمو الاقتصادي الوهمي بين دول العالم".

وتابع، أن "حكومة تصريف الاعمال الحالية لم تهتم في الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي ونلاحظ الازمات المتفاقمة حاليا وسوء الخدمات التي لم يوجد لها حل".

 وكان القيادي البارز في تحالف عزم النائب احمد الجبوري طالب في وقت سابق، القوى السياسية بالاسراع في انقاذ البلد من حكومة تصريف الاعمال بسبب فسادها المستمر، مبينا ان حكومة الكاظمي تورطت بصفقات فساد كبيرة جدا.

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