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كوجر: بإمكان الشيعة والسنة لوحدهم تمرير احد مرشحي رئاسة الجمهورية


اكد النائب عن المكون الكردي جمال كوجر، الاثنين، ان هناك إمكانية لدى المكونين الشيعي والسني تمرير احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والذهاب باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال كوجر لـ /المعلومة/: "لاتوجد أي علاقة للمكون الكردي بالاتفاق الوطني على تمرير الحكومة وقبلها رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، حيث بإمكان المكون الشيعي ان يكمل النصاب اللازم لتمرير رئيس الجمهورية".

وأضاف ان "نصاب جلسة البرلمان يحتاج الى نصف عدد المجلس زائد واحد، لعقد الجلسة وتمرير الحكومة، وبالتالي فأن مسألة تمرير الحكومة وحتى رئيس الجمهورية لاترتبط بالمكون الكردي".

وبين كوجر، ان "المكونين الشيعي والسني بامكانهما عقد جلسة البرلمان والذهاب باتجاه تحقيق العدد المطلوب لتمرير احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وبالمحصلة فأن تمرير المرشح الرئاسي لن يتوقف على حضور الكورد من عدمه الى جلسة البرلمان، وبالتالي لاتوجد أي حجة لدى العرب بشأن عرقلة الكورد لجلسة انتخاب الرئيس".

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