الغاء الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية باستثناء محافظتين

قررت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة/ مديرية شؤون البطاقة الوطنية، اليوم الاثنين، الغاء الحجز الالكتروني باستثناء محافظتي نينوى والانبار.
وبحسب وثيقة صادرة من المديرية ، انه "بناء على توجيه وكيل الوزارة الاقدم تقرر الغاء الحجز الالكتروني لكافة دوائر البطاقة الوطنية، عدا دوائر محافظتي (نينوى – الانبار)".
ووفق الوثيقة فإن "النظام البديل يكون حسب الرقعة الجغرافية بدلالة بطاقة السكن بدل الحجز الالكتروني".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha