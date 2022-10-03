نائب سابق: أموال الأمن الغذائي بُعثرت بطريقة غير معروفة

أكد عضو مجلس النواب السابق عبد الهادي السعداوي، أن قانون الأمن الغذائي بُعثرت امواله بطريقة غير معروفة، فيما دعا الجهات الكردية الى حسم رئاسة الجمهورية للمضي بتشكيل الحكومة.

وقال السعداوي في حوار إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي طالب اللجان النيابية بتكثيف اعمالها"، مشيرا الى أن "الحكومة الحالية تمادت كثيرا على القوانين والدستور".

وأضاف أن "قانون الأمن الغذائي بُعثرت امواله بطريقة غير معروفة"، لافتاً الى أن "جلسة البرلمان ستعقد في ذات اليوم الذي تحسم فيه رئاسة الجمهورية".

من جانب آخر دعا السعدواي الجهات الكردية الى "حسم رئاسة الجمهورية للمضي بتشكيل الحكومة"، مؤكداً أن "حسم قانون النفط والغاز سيذيب الخلاف بين المركز والاقليم".