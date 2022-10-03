النائبان ياسم خشان ومصطفى سند سيقيمان دعوى قضائية على الكاظمي بتهمة هدر المال العام

كشف النائب المستقل باسم خشان , الاثنين , عن توجهه بمعية النائب المستقل مصطفى سند الى تقديم دعوى قضائية لدى محكمة النزاهة ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بتهمة هدر الأموال , مبينا ان الدعوى تتعلق بصرف 70 مليار دينار لتاثيث مكتبة من أموال قانون الطوارئ للامن الغذائي والتنمية دون وجود أبواب صرف قانونية .

وقال خشان في تصريح لـ المعلومة / , انه " بعد حصولنا على وثيقة رسمية تشير الى صرف 70 مليار دينار لأغراض تاثيث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أموال قانون الطوارئ للامن الغذائي والتنمية و دون وجود أبواب صرف قانونية والتي تعد مخالفة قانونية وفيها شبهات فساد " .

وأضاف انه "سيتوجه وبمعية النائب المستقل مصطفى سند الى تقديم دعوى قضائية لدى محكمة النزاهة ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتهمة هدر الأموال".

وكان الخبير القانوني علي التميمي أكد في تصريح سابق، ان ماجاء بوثيقة الصرف لمكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي التي تشير الى صرف 70 مليار لتاثيث المكتب مخالفة قانونية، مشيرا الى ان الكاظمي قد يواجه السجن سبع سنوات.