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استمرار عمليات الانقاذ للمبنى المنهار في ساحة الواثق وسط بغداد


كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخر مستجدات البحث في مبنى المختبر الوطني المنهار بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، فيما اشارت إلى ان ثلاث جثث ما تزال تحت الأنقاض.

وقال مدير قسم الاطفاء والسلامة ب‍بغداد الرصافة، رائد حوكان في حديث صحفي، إن "فرق الدفاع المدني تواصل جهودها منذ حوالي 72 ساعة في عمليات البحث والإنقاذ بموقع الحادثة".

وأضاف حوكان، أن "فرقنا تمكنت من انقاذ 13 شخصا من المحاصرين تحت البناية المنهارة وانتشال جثة شخص، خلال اليومين الماضيين".

وتابع: "نحن قريبين من انتشال جثة أمراة وابنتها، ويُعتقد أن هناك جثة ثالثة لشخص كبير في العمر". وأشار حوكان إلى، ان "الحشد الشعبي كان له دور كبير في اسناد مديرية الدفاع المدني برفع الأنقاض وتسهيل عمليات البحث".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت الماضي، سقوط قتلى وجرحى، نتيجة انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية التابع ل‍وزارة الصحة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

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