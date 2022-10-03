الإطار التنسيقي يكشف موعد حسم تشكيل الحكومة

كشف النائب عن الإطار التنسيقي جواد الغزالي اليوم الاثنين، موعد إنهاء الاستحقاقات الدستورية والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما رجح وجود اتفاق غير معلن بين القوى الكردية حول منصب رئاسة الجمهورية.

وقال النائب الغزالي، في حديث صحفي، إن "العملية السياسية تسير بالطريق الصحيح، بانتظار اتفاق الكرد على مرشح لرئاسة الجمهورية لحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكدا انه "خلال الايام القليلة المقبلة وقبل موعد التظاهرات سيتم الاتفاق على عقد جلسة برلمانية لتمرير رئيس الجمهورية، وانهاء بقية الاستحقاقات".

وأضاف، ان "المشكلة التي وقفت عائقا امام تشكيل الحكومة هو عدم اتفاق القوى الكردية على مرشح واحد لرئيس جمهورية"، مرجحا "وجود اتفاق بين الكرد بشان رئيس قصر السلام لن يعلن عنه قبل الجلسة التي ستعقد خلال الايام المقبلة".

وأوضح ان "الشعب العراقي يمر بظروف حرجة ويحتاج الى تشكيل حكومة تقوم باداء واجباتها من خلال اقرار الموازنة"، مبينا ان "الخلافات الشخصية والصراعات تسببت بالانسداد السياسي الذي ولد مشاكل عديدة في البلد".

وكان الاطار التنسيقي قد أعلن، في وقت سابق، تشكيل ائتلاف "ادارة الدولة"، والذي يضم كلاً من القوى الكردية ك‍الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، والاحزاب السنية، والذي يهدف الى انهاء مرحلة الانسداد السياسية والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.