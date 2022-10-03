صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في وزارة الدفاع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور أوامر قبض واستقدامٍ بحقِّ عددٍ من المديرين العامين في وزارة الدفاع؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ مدير دائرة الموازنة في وزارة الدفاع الأسبق".

وأضافت، أنَّ "المحكمة أصدرت أمري استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من المدير العام لدائرة التجهيز والتسليح والأمين العام الأسبقين في الوزارة، عن موضوع الشكوى المُقدَّمة من قبل وزير الدفاع إضافة لوظيفته بحقِّ مدير إحدى شركات الاستثمارات".

وبينت إنَّ "محكمة تحقيق تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أوامر القبض والاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".