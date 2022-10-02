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التعليم تعلن بدء العام الدراسي الجديد وتوجه رسالة للكوادر التدريسية


اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، اليوم الاحد، انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2022، فيما وجه رسالة للكودار التدريسية والادارات الجامعية.

وقال كاظم في بيان إنه"نبارك ونهنئ الأسرة الجامعية في العراق والوسط الأكاديمي كافة وأبنائنا الطلبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2022 الذي تستعيد فيه مؤسساتنا التعليمية كامل أداءها الحضوري وتستحضر منه زخما إضافيا في رعاية الطلبة بوصفهم واحدا من أهم أركان العملية التعليمية وتمكينهم من التحصيل العلمي وتكثيف الاهتمام بهذه الشريحة المهم".

وأضاف، أن "الوزارة وجامعاتها وكلياتها الحكومية والأهلية التي تربو على أكثر من مئة مؤسسة في عموم العراق وتضم عددا من التدريسيين يفوق ثلاثة وخمسين ألفا وتحتضن أكثر من مليون طالب ماضية في برامجها وسياستها العلمية والتعليمية".

ودعا الوزير الإدارات الجامعية والملاكات التدريسية الى "التكامل والعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز النتائج الإيجابية المتحققة في مجالات التصنيف والنشر العالمي والجودة والاعتماد من خلال مجالس الاعتماد البرامجي ومعاييرها العالمية المعتمدة في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والإنسانية كافة".

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التعليم تعلن بدء العام الدراسي الجديد وتوجه رسالة للكوادر التدريسية
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