الإطار التنسيقي يثمن الدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية المشاركة في حماية مؤسسات الدولة والمتظاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

يثمن الاطار التنسيقي الدور الكبير الذي قامت به القوات الامنية المشاركة في حماية مؤسسات الدولة والمتظاهرين على حد سواء من المندسين والمخربين الذين قاموا ببعض التجاوزات والخروقات المرفوضة خلال تظاهرات السبت .

و يؤكد الاطار التنسيقي على حق التظاهر السلمي و المطالبة بالحقوق المشروعة ضمن سقف الدستور والقانون بما يكفل للشعب العراقي تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على فرض الامن وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد.

الاطار التنسيقي

٢٠٢٢/١٠/١