صالح والمندلاوي يؤكدان أهمية تغليب المصالح العليا للبلد والاستحقاقات المنتظرة

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح و النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، السبت، أهمية توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع وتغليب مصلحة البلد والاستحقاقات المنتظرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أن" رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم السبت، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي".

وأضاف البيان انه "في مستهل اللقاء، هنأ الرئيس صالح، المندلاوي بمناسبة انتخابه لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، معرباً له عن خالص التمنيات له بالنجاح والموفقية في مهام عمله".

وأشار البيان إلى أنه" جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، والتطورات السياسية، حيث تمّ التأكيد على أهمية توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني وتغليب المصالح العليا للبلد، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلد والاستحقاقات المُنتظرة، والاستجابة لتطلعات العراقيين في تحسين أوضاعهم الخدمية والمعيشية".