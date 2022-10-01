النائب مضر الكروي : قدمنا طلب فوري للتحقيق في انهيار بناية الكرادة

اكد النائب مضر الكروي، السبت، تقديم طلب فوري للتحقيق في حادثة انهيار بناية في الكرادة ببغداد.

وقال الكروي في حديث لـ /المعلومة/، ان "انهيار بناية من عدة طوابق في منطقة الكرادة وسط بغداد حادثة ماساوية خاصة مع وجود مفقودين لايزال البحث جاري عنهم منذ ساعات وسط استنفار لفرق الدفاع المدني والتشكيلات الساندة".

واضاف، انه "تم تقديم طلب للتحقيق الفوري لمعرفة الاسباب الحقيقة وراء انهيار المبنى خاصة مع وجود مؤشرات بانه ربما يكون بداية كشف ملف فساد اخر"، مؤكدا ان "دماء العراقيين خط احمر ويجب ان يكون التحقيق شفاف امام الراي العام".

وكانت بناية من عدة طوابق انهارت في منطقة الكرادة وسط بعقوبة وسط مؤشرات عن فقدان عدد من المدنيين بعد انتشال 13 منهم.