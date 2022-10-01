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جرحى القوات الامنية نتيجة عمليات الاعتداء التي وقعت من قبل المتظاهرين
وكالة انباء براثا
72
2022-10-01
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جرحى القوات الامنية نتيجة عمليات الاعتداء التي وقعت من قبل المتظاهرين
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