خبير امني معلقا على بيان خلية الاعلام الأمني : الحكومة تعترف بفشلها

علق الخبير الأمني صباح العكيلي , السبت على بيان خلية الاعلام الأمني الذي يشير الى قيام عناصر مندسة وسط المتظاهرين باستخدام المولوتوف وبنادق الصيد والاعتدة على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات، عازيا ذلك الى وجود متواطئين او فشل الخطة الأمنية.

وقال العكيلي في تصريح لـ/المعلومة/، ان "بيان خلية الاعلام الأمني الذي اعترف بقيام عناصر مندسة وسط المتظاهرين باستخدام المولوتوف وبنادق الصيد والاعتدة على القوات الأمنية المكلفة بحماية ات التظاهرات مثير للاستغراب بعد كل هذه الإجراءات الأمنية المشددة وعلى مدى أيام".

وأضاف، "اننا نعزو هذا الخرق الأمني الى امرين الأول وجود طواطؤ من قبل القيادات الأمنية والحكومة التي ترغب ببقاء الفوضى لتمديد بقائها مدة أطول والثاني يؤكد فشل فشل الخطة الأمنية بعد ان أعلنت جهوزيتها الكاملة".

واوضح العكيلي، أنه "في كل الأحوال فان الحكومة والقيادات الأمنية هي من تتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أرواح المتظاهريين السلميين والقوات الأمنية " .

وكانت خلية الاعلام الأمني قد أصدرت بيانا اليوم كشفت فيه عن وجود عناصر مندسة وسط المتظاهرين باستخدام المولوتوف وبنادق الصيد والاعتدة على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.