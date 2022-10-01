البرلمان يستضيف إحسان عبد الجبار لبحث ملف شركة النفط الوطنية

كشف عضو لجنة النفط والغاز علي شداد الفارس، السبت، عن قرب استضافة وزير النفط إحسان عبد الجبار والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة بعض التفاصيل التي تخص قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بشركة النفط الوطنية.

وقال الفارس في حديث ل /المعلومة/ إن "لجنة النفط والغاز تعتزم استضافة وزير النفط إحسان عبد الجبار والكادر المتقدم في الوزارة للوقوف على العديد من الملفات المتعلقة بادارة شركة النفط الوطنية".

وأضاف أن "الوزارة أصدرت مؤخرا اوامر ادارية بطريقة عشوائية بنقل بعض المدراء العامين والمختصين من شركة إلى شركة أخرى ".

وأشار إلى أن "اللجنة ستناقش العديد من الملفات المهمة لمعرفة اهم الإنجازات المتحققة للوزارة خلال الفترة الماضية وما هي المشاريع المستقبلية ".

وأوضح أن "شركة النفط الوطنية أبرمت خلال الأشهر الماضية عقود قد تلحق ضررا بالصالح العام ".