الكاظمي يعول على العامل الخارجي و الاطار يقطع "سبل التواصل"

عد تحالف الفتح، اليوم السبت، اجتماعات رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي الخارجية محاولة جديدة "لتجديد ولايته" فيما أكد ان الاطار التنسيقي عازم على تشكيل حكومة سيكون الكاظمي خارج أسوارها.

وقال النائب عن الائتلاف علي تركي في حديث لـ /المعلومة/، إن "قوى الاطار التنسيقي تسعى وتكثف جهودها لتشكيل حكومة وطنية تقدم الخدمات للمواطن العراقي وتبعد مصطفى الكاظمي عن كرسي الرئاسة".

وأضاف، أن "الحكومة تصريف الاعمال ومنذ عامين شهدت خروقات كثيرة وفشلت في اداء مهامها وزادت من معاناة الشعب، وهو ما ينهي احلامها بالتجديد الولاية لها مرة اخرى".

وأوضح النائب عن تحالف الفتح أن "زيارات الكاظمي الخارجية تهدف بصورة او بأخرى الى تجديد الولاية له مرة أخرى، وهو امر مستبعد"،مشيرا الى أن "الكتل السياسية أعلنت وبشكل واضح رفض التجديد لحكومة الكاظمي".

ويسعى الاطار التنسيقي والقوى السياسية الاخرى؛ لإنهاء الانسداد السياسي، والمضي في تشكيل حكومة وطنية قادرة على معالجة الازمات التي تسببت بها حكومة تصريف الاعمال مند عامين