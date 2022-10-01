القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي يحدد موعدا لحسم ازمة رئاسة الجمهورية

توقع القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، حسم مرشح رئيس الجمهورية الاسبوع الجاري، مؤكدا انه لا يوجد مجال للتأخر أكثر.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" القوى الكردية تجري مباحثات مكثفة من اجل التوافق فيما بينها لطرح اسم مرشح لرئاسة الجمهورية متوقعا ان يحسم الملف الاسبوع الجاري".

واضاف،ان" الاوضاع العامة في البلاد تفرض الاسراع في حسم تشكيل الحكومة القادمة وانهاء كافة الاستحقاقات التي تقود الى اعلان ولادة حكومة السوداني"، مبينا ان "الظروف الدولية زدات من تفاقم الازمات الاقتصادية والامنية على حد سواء ما يستدعي جهود اكبر في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تاخذ على عاتقها نقل البلاد الى بر الامان".

واشار العتبي الى ان "عودة سيناريو 2018 لايزال قائما اذا لم تنجح القوى الكردية الرئيسية في التوافق على اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية".

يذكر ان اختيار مرشح رئاسة الجمهورية خاضع لتوافقات القوى الكردية الرئيسية كما جرت العادة منذ دورات عدة سابقة بعد عام 2003.