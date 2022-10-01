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خلية الإعلام الأمني: إصابة 19 ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين و 9 مدنيين منذ انطلاق التظاهرات في بغداد صباح اليوم
وكالة انباء براثا
77
2022-10-01
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خلية الإعلام الأمني: إصابة 19 ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين و 9 مدنيين منذ انطلاق التظاهرات في بغداد صباح اليوم
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اقالة قائد شرطة البصرة على خلفية توتر امني بعد نزول واستعراض عناصر مسلحة في شوارع المحافظة قبل ليلتين .
البناية قبل الانهيار .. من اربعة طوابق فيها مختبرات وعيادات صحية ، اعداد المحتجزين تحت الانقاض غير معروفة .
الدفاع المدني تعلن تدخلها لإنقاذ المحتجزين في البناية المنهارة وسط بغداد
التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد
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