الدفاع المدني تعلن تدخلها لإنقاذ المحتجزين في البناية المنهارة وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، تدخلها لإنقاذ المحتجزين بعد انهيار بناية ضمن ساحة الواثق في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان "نتعامل مع حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة وسط بغداد ونواصل أعمال الإنقاذ للمحتجزين فيها".

و أفاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم ، بانهيار مبنى بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "بناية انهارت بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد"، مبينا ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث"، مشيرا الى "وجود اشخاص محصورين تحت الركام".