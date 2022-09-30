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في بيان غاضب.. العامري يتهم دولاً باستهداف أتباع أهل البيت {ع} في أفغانستان


ادان رئيس تحالف الفتح هادي العامري التفجير الانتحاري الارهابي الذي طال اتباع اهل البيت في افغانستان واتهم العامري في بيان له دولا باستهداف اتباع اهل البيت في هذا البلد 

وفيما يلي نص بيان الاستنكار الذي اصدره الحاج العامري : 

في جمعة دامية اخرى يدفع الشيعة في افغانستان ثمن انتماءهم الى النبي وآله الطاهرين ، فقد ارتكب المجرمون المجندون لقوى الشر والعدوان مذبحة اخرى مستهدفين طلبة المدارس الشيعة في غرب كابل ، والغريب في هذه الجرائم المتكررة ان الدول التي تقف وراءها هي اول من يرفع صوته عاليا بالاستنكار والادانة في محاولة للتغطية على دورها الجبان المخجل ، بينما يعرف القاصي والداني ان هؤلاء المستكبرين وعملاءهم في المنطقة هم صناع الجريمة ودعاة التكفير والابادة الطائفية فكرا وتنظيما وتمويلا.

ونحن اذ ندين هذه الاعتداءات الوحشية ندعو الحكومة الافغانية الى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حفظ ارواح جميع المكونات الاجتماعية في البلد بلا تمييز ، خاصة وان تكرار جرائم القتل الجماعي على خلفية طائفية تثير الكثير من الاسئلة حول دور الحكومة في كابل ، ومصداقيتها ، وجديتها في حفظ الامن . ندعو الله تعالى ان يكشف هذه الغمة عن الشعب الافغاني المعذب ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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