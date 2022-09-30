العمليات المشتركة: القوات الأمنية دخلت حالة الإنذار القصوى قبيل تظاهرات الغد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، دخولها حالة {الإنذار القصوى} قبيل تظاهرات الغد.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبدالامير الشمري، إن "القوات الأمنية دخلت حالة الإنذار القصوى قبيل تظاهرات الغد وهي مدربة للتعامل مع المتظاهرين بشكل جيد".

وأضاف: "لن نفرض أي حظر للتجوال أو إغلاق لمداخل بغداد غدا"، لافتا الى "إجراءات أمنية مشددة لحماية تظاهرات الغد".

واكد الشمري "إغلاق جسري السنك والجمهورية فقط لمنع أي احتكاك بالمتظاهرين"، مؤكدا: "لن نحمل السلاح بوجه المتظاهرين السلميين وفقا لتعليمات القائد العام".

وتابع: "التحقيقات متواصلة لمعرفة الجهة التي استهدفت المنطقة الخضراء وأجرينا عمليات تفتيش في محيط المنطقة".

ولفت الى تعزيز "عمليات حماية المقرات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء"، مشيرا الى التعامل "مع كافة التظاهرات بمهنية ودون تمييز".

واختتم الشمري قائلاً: "نقف على مسافة واحدة من الجميع وليس لدينا تحزبات سياسية".

ومن المرتقب خروج تظاهرات يوم غد السبت، لاحياء ذكرى تظاهرات تشرين التي انطلقت في الأول من تشرين الأول عام 2019.