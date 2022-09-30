الدكتور حيدر البرزنجي : حكومة الكاظمي تحدث الفوضى لعرقلة الإجراءات الدستورية

اكد رئيس مركز الوان للدراسات الاستراتيجية حيدر البرزنجي، اليوم الجمعة، ان حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي تحدث الفوضى في محاولة لعرقلة الإجراءات الدستورية، فيما أشار الى ان الأحزاب الكردية مطالبة بحسم ملف رئاسة الجمهورية.

وقال البرزنجي في حوار ان " البرلمان والكتل السياسية امامهم مسؤولية التخلص من أخطاء حكومة تصريف الاعمال كونها تحدث الفوضى لعرقلة المضي بالإجراءات الدستورية".

وأشار الى ان " هناك ممارسات امنية تعسفية تطبق منذ تشكيل حكومة الكاظمي والمتضرر الوحيد منها هو المواطن ".

واكد البرزنجي ان "على مجلس النواب محاسبة حكومة التصريف لعدم اتخاذها إجراءات بحق من يهاجم أعضاء البرلمان".

ولفت ان "على القوى الكردية حسم منصب رئاسة الجمهورية لان التعطيل لا يصب بمصلحة أي طرف سياسي"، متوقعا ان "تتفق القوى الكردية خلال الـ 10 أيام القادمة".