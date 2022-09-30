خلية الإعلام الأمني توضح بشأن انتشار "مسلحين مجهولين"

أوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بشأن انتشار "مسلحين مجهولين" في مناطق متفرقة.

وقالت الخلية في بيان إن "الاجهزة الامنية المختصة أثبتت انها صاحبة المبادرة في مختلف مناطق البلاد، وتسعى الى تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها وقادرة على فرض سلطة القانون".

وأضافت، أن "القوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها هي من يمسك زمام الأمور في جميع محافظات البلاد، ولا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة".

وشددت الخلية على، أنه "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح او تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة"، داعية إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات المغرضة".

وبيان الخلية هذا يتنافى مع ما موجود على الارض حيث انتشرت مجاميع مسلحة تابعة لسرايا السلام في مناطق مختلفة من بغداد وكذلك في محافظات اخرى منها البصرة وذي قار حيث اكد قادة السرايا صراحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهم انهم قاموا بانتشار مسلح في المحافظتين فضلا عن العاصمة بغداد