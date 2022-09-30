شرطة الأنبار تضبط 8 آلاف حبة كبتاغون وتلقي القبض على حائزها

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الجمعة، عن ضبط 8 آلاف حبة كبتاغون والقبض على حائزها.

وقالت القيادة في بيان إنه" بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار يواصل أبطال مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية عملياتهم النوعية ضد تجار الحبوب المخدرة ومروجي ومتعاطي هذه السموم".

وأضافت، أنه" بعد ورود معلومات من أحد المصادر لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود شخص في مدينة الرمادي بحوزته حبوب مخدرة تم استحصال الموافقات القانونية الرسمية وتشكيل فريق عمل من المديرية أعلاه والتوجه الى المكان المقصود حيث تم إلقاء القبض على المتهم (ع.س.ش.ع) وتم ضبط بحوزته (8000) ثمانية آلاف حبة نوع كبتاغون وتنظيم محظر ضبط أصولي بالمضبوطات أعلاه وتوقيف المتهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات حسب قرار قاضي التحقيق المختص وإيداعه للتوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"