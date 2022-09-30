إغلاق وسيطرات مفاجئة.. إليك المناطق التي تشهد تشديداً أمنياً في بغداد

كشف مصدر معني، اليوم الجمعة، تفاصيل الموقف الأمني في العاصمة بغداد، وذلك قُبيل ساعات من انطلاق الاحتجاجات المقررة، في ذكرى “ثورة تشرين”.

وقال المصدر، إن “القوات الامنية قامت بغلق سيطرة (المشتل)، باتجاه القناة، وسط انتشار أمني كثيف أسفل جسر النهضة تمهيداً للاغلاق خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف أنه “تم نصب نقاط أمنية، ضمن منطقة أبو نؤاس والكرادة، حيث تشهد زخماً مرورياً واضحاً”.

كما لفت المصدر، إلى “وجود تشديد أمني ضمن سيطرتي الجادرية وجسر الطابقين، مع وجود احتمال كبير في اغلاقهما خلال الساعات المقبلة”.

وأكد المصدر أن “القوات الأمنية بدأت بتشديد اجراءاتها ضمن العاصمة بغداد، وذلك من خلال نصب نقاط أمنية مفاجئة”.