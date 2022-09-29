تفاصيل جديدة عن تهريب “الإمبراطور” في ميسان

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة تتعلق بتهريب معتقل أثناء نقله إلى مركز أمني للتحقيق معه في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان.

واوضح المصدر أن “مسلحين يستقلون ثلاث عجلات، هاجموا القوات الأمنية التي تنقل المتهم ويدعى كاظم حشيش، والملقب بالامبراطور، أثناء نقله من قضاء الكحلاء الى شعبة اجرام البلدة لغرض التحقيق في مكان الحادثة المتهم بها”.

وأضاف أن “الهجوم المسلح أنتهى بتهريب المتهم وإصابة خمسة عناصر أمنية، أحدهم فارق الحياة”.

وتابع المصدر، أن “المعتقل الهارب متهم وفق المادة 444 من قانون العقوبات، والخاصة بالسرقات، وتعاقب بالسجن لسبع سنوات، أو بالحبس”.

وأشار إلى إن “القوات الأمنية تجري عملية بحث عن الامبراطور، وتم تطويق منزله ومنازل أقارب له في محاولة للوصول اليه”.