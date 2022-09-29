الحلبوسي: دعم أمريكا للعراق اعلامي أكثر منه واقعي ومفاوضات تشكيل الحكومة بدأت

وصف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء الخميس، الدعم أمريكي للعراق ب"الاعلامي"، فيما اعلن بدء مفاوضات تشكيل الحكومة.

وقال الحلبوسي، في تصريح متلفز ان :"استقالتي كانت قرارا شخصيا لا يحتمل التأويلات والتحالف الثلاثي انتهى باستقالة الكتلة الصدرية من البرلمان".

واضاف ان "دعم واشنطن مؤخرا للعراق اعلامي أكثر منه واقعي، واستقرار العراق ليس أولوية أمريكية حاليا ، ويجب وجود كتلة حاكمة وأخرى معارضة في البلاد".

واشار الحلبوسي ان "مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولنا حق الاعتراض والتأييد، ومفاوضات تشكيل الحكومة بدأت قبل أيام".

وتابع ان "علاقاتنا جيدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلى مجلس النواب العودة لمزاولة عمله ومهامه"، داعيا الجميع الى" بدء الحوار دون شروط مسبقة".