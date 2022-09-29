طلب نيابي للتربية بإعادة امتحان وزاري للسادس الإعدادي

طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، وزارة التربية بإعادة امتحان مادة الكيمياء لطلبة السادس الإعدادي "دور ثاني" لتعذر وصولهم إلى المراكز الامتحانية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن عضو اللجنة محمود حسين القيسي، انه :"بالنظر للظرف الاستثنائي الطارئ الذي حصل لطلبة الصف السادس الاعدادي اثناء تادية مادة الكيمياء بسبب اغلاق اغلب الطرق والذي سبب تعذر وصولهم الى المراكز الامتحانية وعدم تأدية الامتحان تفضلكم بالموافقة على وضع المعالجات السريعة واعادة امتحان مادة الكيمياء لضمان حقوقهم الدراسية كاملة".