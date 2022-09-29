بابا الفاتيكان يستقبل بحفاوة راية الإمام الحسين {ع}

زار وفد من مركز الاعلام الدولي في قسم إعلام العتبة الحسينية المقدسة البابا فرنسيس في مقر اقامته بالفاتيكان.

وأهدى الوفد الزائر راية الامام الحسين عليه السلام كتعبير عن رسالة السلام والانسانية التي ضحى من اجلها سيد الشهداء، بالاضافة الى مجموعة من الهدايا التذكارية والاصدارات التعريفية عن كربلاء والعتبات المقدسة.

وأبدى البابا شكره للوفد معرباً عن سعادته باللقاء.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تعد الاولى من نوعها، بعد الزيارة التاريخية الفريدة التي قام بها البابا فرنسيس الى النجف الاشرف ولقائه بسماحة المرجع الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني العام الماضي.