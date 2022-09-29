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إخماد حريق كبير في التاجي شمالي بغداد


أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن إخماد حريق كبير اندلع داخل مخزن في التاجي شمال بغداد.

وقالت المديرية في بيان، "نجحت فرق الدفاع المدني بأحكام السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للأدوات ومواد وفحم الأراكيل مشيد من ألواح الجينكو مخالف لتعليمات السلامة في منطقة التاجي قرب الجسر الدوار".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت في جانب بغداد الكرخ لتمنع امتداد الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث لتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن المحترق لتحكم السيطرة التامة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

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