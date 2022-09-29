سياسي كردي يكشف عن وجود 20 مقرا لأحزاب كردية إيرانية معارضة في كردستان

كشف السياسي الكردي المستقل ابراهيم احمد، الخميس، عن وجود 20 مقرا لاحزاب معارضة لإيران في اقليم كردستان العراق وذلك خلافا للدستور الذي يعارض ان تكون الأراضي العراقية منطلقا لتهديد دول الجوار

وقال احمد في حديث لـ/ ىالمعلومة/،ان "قصف مقرات لاحزاب كردية معارضة لايران في اقليم كردستان متوقع منذ اشهر وحذرنا منه مرارا وتكرارا ودعونا الى ضرورة ابعاد الاقليم على لعبة اقليمية خطيرة ستؤدي الى تداعيات خطيرة".

واضاف،ان" اقليم كردستان يضم من 16-20 مقر لاحزاب معارضة لايران باغلبها بشكل غير علني مؤكدا بان احداث الامس تستدعي موقف موحد من ناحية ابعاد المدنيين عن مايحدث والسعي لايجاد حلول لتلك المقرات حتى لايكون الاقليم في مرمى الاشكاليات الامنية".

وتزايد التحذيرات مؤخرا من وجود نشاط لجماعات إرهابية على أراضي إقليم كردستان العراق تهدد دول الجوار وايران، فيما يمارس الإقليم سياسة غض البصر عنها.